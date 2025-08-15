Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 4 bin 205 sentetik uyuşturucu ecza ve 3,08 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 3 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda, 4 bin 205 sentetik uyuşturucu ecza ile 3,08 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
