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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 186 adet sentetik uyuşturucu hap, 25 gram marihuana, 17 gram metamfetamin, 17 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 14 bin 600 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkez Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 3 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 186 adet sentetik uyuşturucu hap, 25 gram marihuana, 17 gram metamfetamin, 17 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 14 bin 600 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir Jandarma Güncel Haberler

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