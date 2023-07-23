Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 186 adet sentetik uyuşturucu hap, 25 gram marihuana, 17 gram metamfetamin, 17 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 14 bin 600 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.