Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Edremit ilçesinde yapılan operasyonda, polis ekipleri tarafından 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 3 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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