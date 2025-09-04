Haberler

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 27 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 27 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
Edremit ilçesinde yapılan operasyonda bir kamyonette 27 bin 769 sentetik hap bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, arama yapılan kamyonette 27 bin 769 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmada, plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsünü durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 27 bin 769 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
