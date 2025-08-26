Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, son bir haftada Ayvalık, Altıeylül, Edremit ve Gömeç ilçelerinde 18 narkotik olaya karışan 20 şüphelilerin yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon yaptı.

Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda ise 1404 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 1137 gram esrar, 20 gram bonzai, 70 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 17 adet tabanca fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.