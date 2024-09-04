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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 kilo 618 gram kubar esrar, 376 kök kenevir bitkisi ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 618 gram kubar esrar, 376 kök kenevir bitkisi, 50 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 18 adet sikke ile tarihi mermer obje ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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