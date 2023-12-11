Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, tabanca, mermi ve suç geliri ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca bağlı ekipler Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait araç ve ikamet adreslerine operasyon yaptı.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda ise çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, 2 tabanca, 57 tabanca mermisi, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve 68 bin 700 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.