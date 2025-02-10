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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 505 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte 2 şüpheli yakalandı. Operasyon, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimi tarafından gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimince uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 505 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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