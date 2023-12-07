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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

7 Aralık 2023 10:56 Son Güncelleme: 10:58 Abone Ol

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente bir araçla uyuşturucu getirileceği tespit edildi. Operasyonda, 1000 adet sentetik hap ile 1,19 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.