Haberler

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 770 Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 770 Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı ve 770 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri operasyonda 770 hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için son kararını verdi

Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım son kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, 'Ligin yıldızı yapayım' dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor

"Ligin yıldızı yapayım" dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.