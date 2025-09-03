Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 770 Hap Ele Geçirildi
Balıkesir'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı ve 770 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttükleri operasyonda 770 hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel