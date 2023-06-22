Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Marmara ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 80 gram metamfetamin, 17 gram kubar esrar, 7 sentetik uyuşturucu hap, 2 tabanca, 4 tabanca fişeği, 1 esrar öğütme aparatı, 2 bıçak, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin 850 lira, 80 avro, 150 dolar suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.