Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı

Balıkesir'de jandarma ekiplerince ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 127 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ocak'ta uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 12 ilçede 97 olaya müdahale etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 95 bin 985 sentetik uyuşturucu ecza hap, 229 gram esrar, 145 gram sentetik uyuşturucu madde, 38 uyuşturucu kullanma aparatı, 15 cep telefonu ve hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 406 bin 985 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.