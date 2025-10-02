Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada 12 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise 12 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel