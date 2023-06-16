Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 488 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram kubar esrar, 8 sentetik uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 2 tabanca, av tüfeği, 25 tabanca fişeği ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gönen ilçesinde yaptıkları çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen zanlıların evlerine operasyon yaptı.

11 şüphelinin yakalandığı operasyonda 488 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram kubar esrar, 8 sentetik uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 2 tabanca, av tüfeği, 25 tabanca fişeği ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.