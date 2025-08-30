Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltında
Balıkesir'de polis, yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 76,2 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabancalar ele geçirerek 1 zanlıyı gözaltına aldı.
Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada 76,2 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 uyuşturucu madde kullanımına yönelik cam aparat ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel