Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltında

Güncelleme:
Balıkesir'de polis, yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 76,2 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabancalar ele geçirerek 1 zanlıyı gözaltına aldı.

Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada 76,2 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 uyuşturucu madde kullanımına yönelik cam aparat ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
