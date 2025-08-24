Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Balıkesir ve Edremit'te düzenlenen operasyonda 1 kilogramdan fazla esrar ve kokain ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR ve ilçesi Edremit'te polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri dün operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada, 1 kilo 64 gram esrar ile toplam 201 gram kokain ele geçirildi.

Aynı gün Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda ise toplam 600 gram skunk/esrar, 37 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1,10 gram tütünle karışık esrar, 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
