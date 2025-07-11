Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı ve 1 kilo 156 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, Bandırma'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği Cash'in de katıldığı operasyonda polis, 1 kilo 156 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan bir şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Firari hükümlü yakalandı

Bandırma ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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