Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
Francis'in ardından Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Francis sonrası yeni Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karesi ilçesinde düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakalayarak, 131 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karesi ilçesinde bir şüphelinin ev ve iş yerine yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 131 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.