Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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