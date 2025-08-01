Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel