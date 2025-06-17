Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 2 bin 663 adet sentetik hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.