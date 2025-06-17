Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Balıkesir'de polis, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 2 bin 663 sentetik hap ve esrar ele geçirirken, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Balıkesir'de polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 2 bin 663 adet sentetik hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel