Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Balıkesir'de polis, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 2 bin 663 sentetik hap ve esrar ele geçirirken, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 2 bin 663 adet sentetik hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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