Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlıların araç ve evlerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 461 adet sentetik uyuşturucu hap, 22 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram kubar esrar, 3 hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.