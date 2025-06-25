Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Şüpheli Gözaltında

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Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 60 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 50 TL ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında Balıkesir merkezi ve Edremit ilçesinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 60 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 50 TL, 74 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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