Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 2 bin 690 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.
Polis, önceden belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda 2 bin 690 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Ayvalık ilçesinde de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 74 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu öğütme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Yakalanan bir zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel