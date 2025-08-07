Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 2 bin 690 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Polis, önceden belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda 2 bin 690 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ayvalık ilçesinde de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 74 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu öğütme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan bir zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
