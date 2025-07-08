Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları: 17 Gözaltı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları: 17 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de jandarma, bir haftada gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu haplar, esrar ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarmanın bir haftada gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Karesi, ve Marmara ilçelerinde 17 şüpheliye ait ev ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Jandarmanın 17 şüpheliye yakaladığı operasyonlarda 25 adet sentetik uyuşturucu hap, 579 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu madde, esrar öğütme aparatı, 6 kök Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi

Karar açıklandı! Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

Savaş ilanı gibi rest! Trump'tan Putin'i çıldırtacak karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.