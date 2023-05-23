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Balıkesir'de Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon

Balıkesir'de Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon

Güncel Haberler

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Bandırma ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan bir şahsın ikamet adresinde arama yaptı. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahsın ikamet adresinde Jandarma Komutanlığınca arama yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah mühimmat ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde silah mühimmat ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin üzerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 112 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 20 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 36 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Olaylara karışan 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Jandarma Güncel Haberler

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