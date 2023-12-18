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Balıkesir'de Usulsüz Kullanılan Sürücü Kartlarına Denetim

18 Aralık 2023 12:09 Güncelleme: 12:10 Abone Ol

Balıkesir'de polis ekipleri usulsüz kullanılan sürücü kartlarına yönelik denetim yaptı. Başkasının takograf kartını kullanan 39 sürücünün kartları daimi olarak iptal edildi. Ayrıca aynı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alındı.