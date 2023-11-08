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Balıkesir'de Üst Aramasında 336 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında, bir kişiden 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.