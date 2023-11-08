Balıkesir'de Üst Aramasında 336 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında, bir kişiden 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerinin üst araması yaptığı kişiden 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerinin, Hacı Ahmet Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurduğu Ş.B.'nin (28) yapılan kaba üst aramasında; 336 adet sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel