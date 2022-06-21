Balıkesir'de üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Hakan Firik - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir'de üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolu Altınoluk Mahallesi'nde, Ayberk Oktay yönetimindeki 16 TBY 86 plakalı otomobil, Ahmet Tansı idaresindeki 34 BDH 324 otomobil ve İbrahim Evren Altıok'un kullandığı 10 AKE 85 plakalı otomobil zincirleme kaza yaptı.

Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan bazı yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir Çanakkale Edremit Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title