Balıkesir'de üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı. Çanakkale-İzmir kara yolu Altınoluk Mahallesi'nde, Ayberk Oktay yönetimindeki 16 TBY 86 plakalı otomobil, Ahmet Tansı idaresindeki 34 BDH 324 otomobil ve İbrahim Evren Altıok'un kullandığı 10 AKE 85 plakalı otomobil zincirleme kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan bazı yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. AA / Hakan Firik - Güncel Balıkesir Çanakkale Edremit Güncel Haberler

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