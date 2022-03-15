Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyrukluların Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.