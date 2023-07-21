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Balıkesir'de traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Kargın kırsal mahallesinde meydana gelen traktör kazasında 65 yaşındaki Bayram Dede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Kargın kırsal mahallesinde meydana gelen traktör kazasında 65 yaşındaki Bayram Dede hayatını kaybetti.

Kargın Mahallesi Durası Günü mevkisinde tarlasını sürmek isteyen Bayram Dede (65) traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Traktörün altında kalan 65 yaşındaki çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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