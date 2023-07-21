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Balıkesir'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Bayram Dede (68) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılamayan sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bayram Dede (68) idaresindeki 10 UD 758 plakalı traktör, Kargın Mahallesi mezarlık mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altından çıkartılan Dede, ambulansla kaldırıldığı Bigadiç Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

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