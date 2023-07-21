Balıkesir'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Bayram Dede (68) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılamayan sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.