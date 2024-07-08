Balıkesir'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Çakırca Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'nde, A.A. (66) idaresindeki 10 VL 527 plakalı traktör, Beygirağılı mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. A.A'nın cesedi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna götürüldü.