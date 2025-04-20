Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Balıkesir'de Traktör Devrildi: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve çocukları dahil 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikeleri olmadığı belirtildi.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınar Alkan (38) idaresindeki 45 BC 229 plakalı traktör, Macarlar Mahallesi kantar mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Alkan ile araçta yolcu olarak bulunan çocukları Özgür (18), Miray (17) ve Miraç (6) Alkan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.