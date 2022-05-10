BALIKESİR - Trafoya giren kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi - Haberler

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BALIKESİR - Trafoya giren kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi

AA - Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde girdiği trafo merkezinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde girdiği trafo merkezinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Hekimzade Mahallesi Eski Bayramyeri Caddesi'nde bulunan trafo merkezine arıza kontrolü için gelen UEDAŞ ekipleri, yerde sırt üstü yatan bir kişiyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

UEDAŞ ekipleri ise bölgeye gelen elektrik akımını kesti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yerdeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince trafodaki yangın söndürülürken polis ekiplerince yapılan araştırmada elektrik akımına kapıldığı anlaşılan kişinin Ali Ç. (29) olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Ali Ç'nin cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ali Ç'nin kablo çalmak amacıyla trafo merkezine girdiği iddia edilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

AA / Hakan Firik - Güncel

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