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Balıkesir'de Trafik ve Asayiş Uygulaması: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de Trafik ve Asayiş Uygulaması: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Balıkesir'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında 11 şüpheli gözaltına alındı. Uygulama sırasında 2 bin 145 kişi sorgulanırken, 29 sentetik ecza maddesi ele geçirildi ve 58 sürücüye para cezası kesildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü 92 ekip ve 376 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 2 bin 145 kişi sorgulanırken, 278 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 29 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 58 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 14 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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