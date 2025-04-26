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Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde bir otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

H.B. (35) yönetimindeki 10 BDR 27 plakalı otomobil, Şapçı mevkisinde aynı istikamette seyreden E.K (36) idaresindeki 10 AEF 942 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü H. B ile araçta yolcu olarak bulunan eşi G.B. (33) ile 1 yaşındaki bebekleri İ.E.B, yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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