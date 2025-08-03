Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Havran ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kırsal Büyükşapçı Mahallesi kavşağında seyir halinde olan Ö. Ç. idaresindeki 34 KL 9972 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ö.Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan D.Ç, ters dönen otomobilin içinden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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