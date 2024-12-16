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Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Balıkesir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karesi ilçesi Terminal Kavşağı'nda, A.İ.G. idaresindeki 06 HYZ 85 plakalı hafif ticari araç ile Y.A'nın kullandığı 81 KG 889 plakalı otomobil çarpıştı.

Her iki aracın sıkışan sürücüleri ve bir köpek, bulundukları yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada araçta bulunan köpek ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezine götürülerek kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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