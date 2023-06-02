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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Güncel Haberler

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adil Çakır idaresindeki 17 SS 191 plakalı otomobil, Balıkesir-İvrindi karayolunun Soğanbükü Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak karşı yönden gelen Mustafa K. yönetimindeki 34 CUG 252 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa K. kontrolündeki araç şarampole devrildi.

Kazada Adil Çakır olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü Mustafa K. ile aynı araçtaki Alican E., Melike A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çakır'ın cenazesi hastane morguna gönderildi. Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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