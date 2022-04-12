Balıkesir'de trafik denetimlerinde 13 bin 212 lira para cezası verildi

Balıkesir'de yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerde 20 araca 13 bin 212 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ekiplerince kent genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Trafik düzeni ve güvenliği açısından sürücüleri trafik kurallarına uygun araç kullanmaya yöneltmek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla yürütülen çalışmalarda, 1914 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 20 araca 13 bin 212 lira idari para cezası uygulandı, 5 araç da trafikten men edildi.