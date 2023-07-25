Balıkesir'de Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi

Balıkesir'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hava sıcaklığının artması üzerine şehir içi toplu taşıma araçlarında klima denetimini sıklaştırdı. Balıkesir merkez ve ilçelerde denetimler gerçekleştiren ekipler, aracında klimasını açmayan, kliması arızalı olan ve kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemleri uyguladı. Ticari taksi, minibüs, servis araçları ve toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerinin aralıksız devam edeceğini açıklayan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurullah Erel, vatandaşların 444 40 10 numaralı çağrı merkezini arayarak toplu taşıma araçlarında klima çalıştırılmadığını kendilerine bildirebileceklerini aktardı.