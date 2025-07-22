Balıkesir'de TOKİ Sosyal Konutları Tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından tamamlanan ve teslim edilen Balıkesir'deki sosyal konutların görüntülerini paylaştı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 380 bin metrekare alanda inşasına başlanan 2 bin 360 konutun 1854'ü hak sahiplerine teslim edildi. 506 konutun ise yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Bir yandan 11 ilimizde afet konutlarımızı bitiriyor, bir yandan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut üretmeye devam ediyoruz. Balıkesir'de ailelerimize sağlıklı, güvenli TOKİ evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Güzel günlerde otursunlar" dedi.

'GÜVENLİ VE KONFORLU ALANLAR OLUŞTURUYORUZ'

Çalışmalar hakkında bilgi veren TOKİ Uzmanı Hakan Kılıç, konutların 2+1 ve 3+1 şeklinde yapıldığını söyledi. Konutların yanı sıra vatandaşların ihtiyacına yönelik sosyal alanların da olduğunu kaydeden Kılıç, "380 dönümlük alandaki 3 etabı teslim ettik. Etapların içinde 450 kişilik cami, 53 dükkan, 2 adet 16 derslik okul, 8 çocuk oyun alanı, 3 spor salonu, 1 basket sahası ve yaklaşık 800 metreyi bulan bisiklet yolu bulunuyor. Projemiz yatay ve yöresel mimariye uygun, depreme dayanıklı, radye temel ve tünel kalıp üzerine yapıldı. Ülkemizin her bir noktasında olduğu gibi burada da hak sahiplerine keyifli vakit geçirmeleri için güvenli ve konforlu alanlar oluşturuyoruz" dedi.

'BURASI AYRI BİR ŞEHİR OLDU'

Hak sahibi Sibel Aktaş "40 yıllık bir binada oturuyorduk. Eskiydi, küçüktü, odalarımız yetersizdi. Burası daha güzel, daha geniş. Çamaşır odasına kadar her şeyi düşünmüşler. Biz sadece bir evimiz olsun dedik ama bu kadarını beklemiyorduk" diye konuştu. Derya Çimen ise "Sadece eşim çalışıyor, ben ev hanımıyım. Devletin böyle bir fırsat sunması bize çok iyi oldu. Krediyle de ev alsak nasıl öderiz diyorduk, daha sonra TOKİ'ye yazıldık. Evin düzeni, projesi olsun çok hoşumuza gitti. İstediğimiz gibi rahatça hareket edebiliyoruz. Burası ayrı bir şehir oldu. Bizler ve yeni gelecek komşularımız için çok güzel bir düzen oluştu" dedi. Leyla Akgün de "Çok heyecanlandık, çok mutlu olduk, çok beğendik. 2 aydır şükrediyoruz. TOKİ evlerine 'sağlam' diyorlar, onun için içimiz rahat, herkese de tavsiye ediyorum. Ben akrabalarıma da 'yazılın' diyorum. Evlerin görünümü, manzarası çok güzel, çok memnunuz. Bulunduğu bölgeden dolayı havası temiz. Eşim kronik bronşit, burada hiç sıkıntı yaşamadı, nefesi tıkanmadı" diye konuştu.