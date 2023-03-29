Balıkesir'de tıra çarpan panelvan minibüsteki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol dışında park halindeki tıra çarpan panelvan minibüste bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Genç idaresindeki 10 N 4708 plakalı panelvan minibüs, Çanakkale-İzmir kara yolu Bostancı Mahallesi yakınında yol dışında park halinde bulunan 10 H 9274 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Sürücü Hüseyin Genç ile aynı araçta bulunan Yusuf Genç'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen kişilerin cesetleri ise aynı hastanenin morguna götürüldü.