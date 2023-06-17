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Balıkesir'de Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Balıkesir'de Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan otomobil içinde sıkışan 2 yaralı itfaiye tarafından kurtarıldı. Kazada otomobil adeta hurdaya döndü. Yaralılar daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan otomobil içinde sıkışan 2 yaralı itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi 3003 sokak üzerinde F.Ö. yönetimindeki 10 AIC 412 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan Ö.O yönetimdeki TIR'ın 41 AAY 793 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil adeta hurdaya döndü. Otomobil içinde bulunan sürücü F.Ö. ve yolcu A.C. otomobil içinde sıkıştı. Kaza ihbarının üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı. Yaralılar daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir İtfaiye Güncel Haberler

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