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Balıkesir'de terör propagandası yapan zanlı gözaltına alındı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, terörle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon sonucunda belirlenen adreste 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, terörle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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