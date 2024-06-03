Balıkesir'de terör propagandası yapan zanlı gözaltına alındı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, terörle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon sonucunda belirlenen adreste 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, terörle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.