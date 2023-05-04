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Balıkesir'de terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'de terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bandırma ve Erdek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Balıkesir PKK Güncel Haberler

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