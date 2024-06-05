Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de yapılan terör örgütü operasyonunda, PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla çalışmalar yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.G isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında M.G'yi gözaltına aldı.
Şüpheli M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.