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Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Balıkesir'de yapılan terör örgütü operasyonunda, PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla çalışmalar yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.G isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında M.G'yi gözaltına aldı.

Şüpheli M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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