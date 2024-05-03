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Balıkesir'de terör operasyonu: 2 zanlı gözaltına alındı

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Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen bir şüpheli ile terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan bir zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu iki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen şüpheli ile terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Jandarma Edremit Kck PKK Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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