Balıkesir'de terör operasyonu: 2 zanlı gözaltına alındı
Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen bir şüpheli ile terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan bir zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu iki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.
Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen şüpheli ile terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.