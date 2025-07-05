Balıkesir'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Balıkesir'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
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Havran ilçesinde Çakırdere Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

Çakırdere Mahallesi'nde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 araç, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 araç ve bir köy tankeri sevk edildi.

Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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