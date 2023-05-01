Balıkesir'de TDV Kitap Evi açıldı

Balıkesir'de, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hizmete sunulan TDV Kitap Evi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Vali Hasan Şıldak'ın katılımıyla açıldı.

Balıkesir'de, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hizmete sunulan TDV Kitap Evi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Vali Hasan Şıldak'ın katılımıyla açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, açılışa, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Şıldak'ın yanı sıra, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Müftüsü Celal Sürgeç ile çocuklar ve gençler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, burasının her yaştan vatandaşın uğrak yeri olması temennisinde bulundu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar kitap evini gezdi.